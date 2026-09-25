25 сентября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
15:13 | 25 сентября
Слёт космических классов посвятили памяти Германа Титова
13:30 | 25 сентября
Кадровый центр для участников СВО: от поиска работы до информирования по актуальным вопросам  
12:00 | 25 сентября
Детский центр народного творчества открыт для юных жителей
11:30 | 25 сентября
Саратовские «Оптимисты» завоевали бронзу на турнире «Хоккей для всех»
11:00 | 25 сентября
«Серебряные» волонтеры отправляют на передовую четырехсотую масксеть, пончо, подушки и гостинцы из дома
10:30 | 25 сентября
Жители Саратовской области вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
10:01 | 25 сентября
Ушёл из жизни журналист и политолог Дмитрий Олейник
09:55 | 25 сентября
В Балтае благоустроили сквер «Встреча» в рамках национального проекта
17:22 | 24 сентября
На месте приземления Юрия Гагарина школьники вступили в ряды «ЮНАРМИИ»
15:00 | 24 сентября
«Семейная зарница»: в Волгоградской области дан старт финалу, где выступает саратовская семья
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Балтае благоустроили сквер «Встреча» в рамках национального проекта

Новости
В Балтае благоустроили сквер «Встреча» в рамках национального проекта


В селе Балтай благоустроили общественную территорию по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом Владимиром Путиным.

В этом году благоустройство коснулось сквера «Встреча» - там сделали новую площадку для отдыха сельчан. На территории поставили теневые навесы со скамейками и урнами, устроили освещение, а также положили тротуарную плитку и озеленили территорию.

«В этом году Балтай со своим проектом одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, это значит, что обновление центра села продолжится», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Министерство строительства и ЖКХ области

Фото администрации Балтайского района