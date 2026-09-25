В Балтае благоустроили сквер «Встреча» в рамках национального проекта

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В селе Балтай благоустроили общественную территорию по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом Владимиром Путиным.В этом году благоустройство коснулось сквера «Встреча» - там сделали новую площадку для отдыха сельчан. На территории поставили теневые навесы со скамейками и урнами, устроили освещение, а также положили тротуарную плитку и озеленили территорию.«В этом году Балтай со своим проектом одержал победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, это значит, что обновление центра села продолжится», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Министерство строительства и ЖКХ областиФото администрации Балтайского района