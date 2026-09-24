На месте приземления Юрия Гагарина школьники вступили в ряды «ЮНАРМИИ»

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Школьники Энгельсского района и саратовской школы № 80 «Ласточкино» пополнили ряды движения «ЮНАРМИЯ». Торжественную клятву ребята произнесли в Парке покорителей космоса у мемориала «Место приземления Ю. А. Гагарина». Церемония прошла в год 65-летия первого полета человека в космос.«Сегодня вы становитесь частью большого сообщества ребят, которых объединяют ответственность, уважение к истории своей страны и готовность приносить пользу людям. Символично, что этот шаг вы делаете именно на месте, связанном с именем Юрия Гагарина – человека, чье мужество и стремление к новым вершинам вдохновляют многие поколения», — поздравил юнармейцев заместитель министра образования области Михаил Попов.По традиции клятву у школьников принял руководитель регионального центра допризывной подготовки молодёжи, полковник Алексей Гаранин. После принятия клятвы ребятам вручили личные книжки и значки юнармейцев. Получая документы на месте приземления первого космонавта планеты, школьники произносили: «Служу России!».