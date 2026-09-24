«Семейная зарница»: в Волгоградской области дан старт финалу, где выступает саратовская семья

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В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области стартовал финальный этап второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Участниками стали более 400 членов семейных команд вместе с наставниками — ветеранами СВО.«Символично, что финал сезона проходит в Год единства народов России. На протяжении проекта семьи вместе проходили испытания, знакомились с культурным и историческим многообразием нашей страны, учились взаимодействовать и поддерживать друг друга. Особую роль в проекте играют наставники – ветераны специальной военной операции. В финале участников ждут спортивные, интеллектуальные и творческие испытания. Уверена, что они смогут продемонстрировать свои лучшие качества и получат удовольствие от времени, проведенного всей семьей», –сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.Для финалистов подготовлены образовательная, спортивная и культурная программы. В маршрутной квест-игре семьям предстоит пройти 10 контрольных точек и проверить навыки от первой помощи и туризма до управления БПЛА и основ радиосвязи. После каждого этапа — интеллектуальные задачи. Также в программе — верёвочный городок, туризм, плетение маскировочных сетей, создание «Семейного древа», конкурс «Семейное блюдо» и творческий конкурс моделей техники.Главным событием станет военно-тактическая игра на местности: задания на локациях, зарабатывание жетонов и обмен на дроны. Дисциплины, в которых предстоит проявить себя участникам варьируются от оказания первой помощи и ориентирования на местности до поиска условных мин и выполнения тактических задач.Наставники будут координировать действия команды по радиосвязи.Одним из участников финального этапа «Семейной зарницы» стала команда «ВОИН Поволжья», которую представляет семья Клоповых из Саратовской области. В семейную команду входят папа Дмитрий Витальевич, мама Ольга Викторовна и дочери Софья и Злата. Родители работают педагогами в Татищевском лицее и занимаются военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Девочки учатся в том же лицее.Дмитрий Витальевич увлекается военным многоборьем, а его дочери активно поддерживают его, принимая участие в региональных играх «Зарница 2.0». Вместе с командой в Волгоград отправился наставник — социальный координатор саратовского филиала фонда «Защитники Отечества», ветеран СВО Петр Колесников. Он помогает семье готовиться к испытаниям и будет координировать их действия на этапах.Организаторы игры — Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Минобороны РФ, Росмолодежи и нацпроекта «Молодежь и дети».Филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Саратовской области