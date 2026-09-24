Саратовские спортсмены - на пьедестале Всероссийских соревнований по конному спорту
В Саратове завершились Всероссийские соревнования и первенство ПФО по конному спорту. Более 100 спортивных пар из разных регионов страны боролись за награды.
Спортсмены Саратовской области показали следующие результаты:
Арина Ковш стала победителем в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «мальчики и девочки»;
Кристина Аксенова завоевала серебро в маршруте Jump&Drive;
Оксана Рык завоевала серебро в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «взрослые», бронзу в маршруте Jump&Drive и бронзу в маршруте с высотой препятствий до 135 см.
Фото предоставлено федерацией конного спорта Саратовской области
Спортсмены Саратовской области показали следующие результаты:
Арина Ковш стала победителем в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «мальчики и девочки»;
Кристина Аксенова завоевала серебро в маршруте Jump&Drive;
Оксана Рык завоевала серебро в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «взрослые», бронзу в маршруте Jump&Drive и бронзу в маршруте с высотой препятствий до 135 см.
Фото предоставлено федерацией конного спорта Саратовской области