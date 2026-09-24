Саратовские спортсмены - на пьедестале Всероссийских соревнований по конному спорту

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Спортсмены Саратовской области показали следующие результаты:Арина Ковш стала победителем в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «мальчики и девочки»;Кристина Аксенова завоевала серебро в маршруте Jump&Drive;Оксана Рык завоевала серебро в абсолютном Первенстве Всероссийских соревнований в категории «взрослые», бронзу в маршруте Jump&Drive и бронзу в маршруте с высотой препятствий до 135 см.