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«Стоп, я сначала проверю!»

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Более 2200 школьников Саратовской области прошли первый в учебном году «Цифровой ликбез»

«Стоп, я сначала проверю!»


23 сентября в школах по Саратовской области прошел первый в новом учебном году онлайн-урок в рамках Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Участие в нем приняли более 2,2 тысяч школьников и студентов СПО.

Главной темой занятия стала защита от претекстинга – метода социальной инженерии, с помощью которого мошенники придумывают правдоподобные истории, чтобы выманить личные данные или деньги.
Спикером урока выступил федеральный эксперт - технический менеджер проектов Департамента информационной безопасности компании «Яндекс» Галина Фомина.

На уроке по цифровой грамотности в доступной форме ребята узнали, как злоумышленники собирают досье на жертву и играют на человеческих эмоциях: страхе, любопытстве, доверии к авторитету или желании помочь. Школьники разобрали реальные мошеннические сценарии и научились распознавать «тревожные звоночки», которые должны стать сигналом к немедленному прекращению разговора или переписки.

«Мы рады открыть новый учебный год проектом, который учит самому главному – критическому мышлению в цифровой среде. Отдельно благодарим экспертов, которые откликнулись на наше предложение принять участие в уроке для детей Саратовской области. В прошлом году наши «Цифровые ликбезы» и «Уроки цифры» охватили 222 тысяч школьников региона, и мы видим огромный запрос на эти знания. Сегодня мы говорили о том, как мошенники используют наши слабости. Основная задача – научить детей не действовать сгоряча, а взять паузу и сказать: «Стоп, я сначала проверю», – отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.

Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ознакомиться с образовательным мультфильмом и скачать методические материалы можно на официальном сайте проекта «Цифровой ликбез»: https://digital-likbez.datalesson.ru/.