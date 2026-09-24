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Саратовская область по посевным площадям масличных культур занимает второе место в стране после Алтайского края

АПК
Саратовская область по посевным площадям масличных культур занимает второе место в стране после Алтайского края


В эфире телеканала ОТР вышел сюжет о Саратовской области. Журналисты рассказали о том, что  регион делает ставку на производство маслосемян подсолнечника и развитие масложировой отрасли. По словам первого заместителя министра сельского хозяйства области Марата Алимбекова на долю масличных культур в севообороте Саратовской области приходится 45,3%. В текущем году под масличные отведено  свыше 1,9 млн га, что составляет 103% к уровню прошлого года. По посевным площадям масличных культур регион занимает второе место в России после Алтайского края.
 
«На протяжении многих лет наши аграрии держат уверенное лидерство по объемам производства подсолнечника. К примеру, в 2025 году урожай маслосемян подсолнечника составил  2,2 миллиона тонн.  Большая часть подсолнечника остается на территории области и перерабатывается нашими предприятиями. В последние годы их мощности загружаются на 100%», - сообщил первый замминистра.  

Остановившись на развитии масложировой отрасли региона, он уточнил, что основным продуктом производства является подсолнечное масло.
 
Так, по итогам 2025 года Саратовская область занимает пятое место в России и второе – в ПФО по объемам его производства.
 
Кроме того, в городе Аткарске действует майонезный завод мощностью 120 тысяч тонн в год. А Саратовский жировой комбинат после завершенной в текущем году модернизации имеет мощности свыше 500 тысяч тонн по выпуску готовой масложировой продукции. Это маргарины, промышленные жиры, майонезы и другая продукция.