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В эфире федерального телеканала Саратовскую область назвали энергетическим донором для всей страны

Новости
В эфире федерального телеканала Саратовскую область назвали энергетическим донором для всей страны




 
В рамках подготовки сюжета съемочная группа федерального канала ОТР посетила завод «Энгельс Свечи зажигания». Это единственное в России специализированное предприятие полного цикла, выпускающее широкий ассортимент свечей зажигания. Мощность завода составляет 100 миллионов изделий в год, а номенклатура продукции насчитывает порядка 300 наименований, что делает предприятие одним из ведущих в своей отрасли.
 
О текущих успехах и структуре региональной промышленности в студии рассказал председатель Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Илья Будко. Он подчеркнул, что более 75% промышленности региона приходится на обрабатывающие производства. Среди знаковых предприятий отрасли спикер выделил АО «Завод металлоконструкций», АО «МЗ Балаково», АО «Трансмаш», Балаковский филиал АО «Апатит» и другие.
 
Глава областной ТПП также напомнил, что Саратовская область является энергетическим донором для всей страны. На территории региона расположены Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС, а также солнечные и ветроэлектростанции.
 