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В Парке покорителей космоса состоится концерт артистов театра оперетты

Новости
В Парке покорителей космоса состоится концерт артистов театра оперетты


26 сентября в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина Саратовский театр оперетты выступит с концертной программой «Страна моя! Любовь моя!». На фоне Стелы и памятника Юрию Гагарину прозвучат произведения, посвященные любви к Родине, человеку и родной земле. Концерт станет музыкальным путешествием по страницам знакомых мелодий, объединяющих разные поколения.

- Выбор площадки для концерта неслучаен: здесь особенно остро ощущается связь времен, мечты и свершений, личной судьбы и истории страны. Здесь все наполнено любовью — к небу, людям и Отечеству, - отметил директор театра оперетты Виталий Емельянов.

Начало мероприятия - в 13.00.