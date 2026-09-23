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Поправки в бюджет:  доходы вырастут почти на миллиард рублей

Новости
Поправки в бюджет:  доходы вырастут почти на миллиард рублей

 
Министр финансов области Ирина Бегинина представила проект поправок в закон об областном бюджете, которые накануне одобрил профильный комитет.

Доходы областного бюджета на 2026 год скорректированы в целом на 976,2 млн рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и целевых поступлений.


«При поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина перенесены с 2027 года на 2026 год средства федеральной субсидии в сумме 300,6 млн рублей в целях завершения строительства и сдачи в текущем году школы на 825 мест в мкр. Солнечный-2 Кировского района г. Саратова, замещаются ранее выделенные ассигнования на благоустройство г. Саратова в сумме 145 млн рублей. Также по инициативе спикера Госдумы предусматриваются средства на ремонтные работы в общежитии Политехнического колледжа – Лицее-интернате 64 и строительство служебного жилья для педагогических работников в г. Хвалынске 403 млн рублей с последующим их замещением, оснащение строящихся школ в г. Саратове  – 174,1 млн рублей», – рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

По решению Губернатора области Романа Бусаргина областные средства выделяются на оснащение областной Службы спасения оборудованием для проведения аварийно-восстановительных работ – 149,1 млн рублей, оплату охранных услуг в областных образовательных учреждениях – 60 млн, проведение ремонта здания дома культуры в Ершове - 12,9 млн, закупку оборудования для Балашовской райбольницы – 2,9 млн.

Продолжатся лесовосстановительные работы. Предусмотрено 7 млн рублей четырем лесхозам области и 1,1 млн – природному парку «Кумысная поляна» г. Саратова.

На развитие спорта пойдет 106,9 млн рублей, включая гранты спортивным командам и подведение коммуникаций к модульному спортсооружению в Питерке.

На поддержку районных газет, востребованных у жителей области, заложено 10 млн рублей.

В связи с переносом погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, подлежащей возврату в текущем году, высвобожденные 3,5 млрд рублей будут направлены на увеличение резервного фонда Правительства области.