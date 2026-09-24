В Саратовской области продолжается системная работа по реабилитации участников СВО

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В Саратовской области ветераны специальной военной операции могут пройти реабилитацию сразу в нескольких центрах. Среди них - спортивно-адаптивная школа «РиФ» и другие учреждения региона.Сергей Пилипчук, ушедший добровольцем с первых дней специальной военной операции, в 2023 году получил тяжелые ранения. Он проходил лечение в Москве, после выздоровления вернулся в часть и продолжил службу, однако позже был комиссован. Сейчас он работает спортивным инструктором и сам продолжает проходить реабилитацию."Надо заниматься собой, надо восстанавливаться. Жизнь продолжается, как бы не было тяжело, надо за собой следить. Нужны желание, сила воли и терпение – и все будет хорошо», – отмечает ветеран.Николай Носов ушел на специальную военную операцию в ноябре 2023 года и служил больше года. После тяжелого ранения прошел реабилитацию сначала в Москве, затем в Саратове. Сейчас он посещает спортивно-адаптивную школу «РиФ» и осваивает электрический протез.«Конечно, мне нравится массаж, очень помогает ходьба на беговой дорожке. Важно, что, когда занимаешься спортом, идет работа над группами мышц, которые позволяют удерживать позвоночник в правильной позиции», – рассказывает Николай Носов.Пробные ознакомительные занятия филиалов спортивно-адаптивной школы «РиФ» по всей области посетили более 150 человек. Среди них есть и те, кто уже зачислен на учебные общеразвивающие программы, такие как плавание, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, занятия на тренажерах и лечебная физкультура."Сегодня мы выстраиваем систему, которая позволяет участникам и ветеранам специальной военной операции получить помощь в реабилитации по самым разным направлениям. Так, по поручению губернатора Романа Викторовича Бусаргина открыты дополнительные центры реабилитации на базе социально-оздоровительных учреждений в четырех районах области. Это центры «Ударник», «Пещера Монаха», «Волжские зори», «Пугачевский». Здесь доступны медицинские процедуры, психологическая помощь и другие направления», – рассказал министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.Подробную информацию можно узнать по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09.