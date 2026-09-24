Юные спортсмены Саратовской области встретились с Джеффри Монсоном

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Состоялась встреча воспитанников спортивных школ области с известным спортсменом, многократным чемпионом мира по грэпплингу, джиу-джитсу и участником соревнований по смешанным единоборствам Джеффри Монсоном.Для ребят это была отличная возможность пообщаться с человеком, который прошёл большой спортивный путь, задать свои вопросы и узнать из первых уст, что стоит за победами на мировом уровне.В ходе встречи Джеффри поделился опытом тренировок, а также ответил на вопросы юных спортсменов. Особое внимание было уделено вопросам спортивной дисциплины, преодоления трудностей и достижения поставленных целей. По словам именитого спортсмена, он никогда не останавливался на достигнутом, всегда учился чему-то новому и не сдавался, не отступал перед трудностями.Для начинающих спортсменов общение с легендой спорта стало возможностью получить ценные знания и дополнительную мотивацию для дальнейшего развития и совершенствования своего мастерства, возможность узнать больше о профессиональном спорте и людях, посвятивших ему свою жизнь.В завершении общения Джеффри провел мастер-класс для спортсменов и раскрыл секрет своего самого любимого боевого приема.Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции «Поделись своим Знанием» в направлении Знание.Спорт при поддержке министерства спорта Саратовской области.