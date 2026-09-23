Ежегодно жители региона получают порядка 8,5 тысячи бесплатных юридических услуг

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Как отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов, законопроект направлен на приведение в соответствие регионального законодательства с актуальными нормами федерального законодательства.«Предлагаемые изменения носят уточняющий и редакционный характер. Принятие данного законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета», – подчеркнул министр.Напомним, в Саратовской области в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством к льготным категориям относятся жители региона с невысоким уровнем дохода, инвалиды I, II и III группы, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники специальной военной операции и члены их семей и другие категории.Жители региона могут обратиться за бесплатным юридическим сопровождением в различных жизненных ситуациях. Адвокаты, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, предоставляют устные и письменные консультации и составляют правовые документы. В ситуациях, предусмотренных законодательством, специалисты представляют интересы граждан в судах, в государственных и муниципальных органах. В среднем ежегодно адвокаты оказывают порядка 8,5 тысячи бесплатных юридических услуг.