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«Газпром межрегионгаз Саратов» предлагает абонентам получать электронные квитанции

Новости
«Газпром межрегионгаз Саратов» предлагает абонентам получать электронные квитанции


«Газпром межрегионгаз Саратов» предлагает своим абонентам подключить электронную квитанцию – удобный способ получать платежные документы в цифровом формате.
Электронная квитанция содержит ту же информацию, что и бумажный платежный документ. Она поступает на электронную почту, не требует хранения бумажных экземпляров и остается доступной в любое время с компьютера или мобильного устройства.
В электронном платежном документе также предусмотрена ссылка для оплаты. Таким образом, абонент может получить квитанцию и сразу перейти к оплате газа онлайн.
«Цифровая квитанция – надежная и понятная альтернатива бумаге. А еще это простой способ внести свой вклад в сохранение природных
ресурсов», – отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова.
Подключить электронную квитанцию можно в Личном кабинете абонента, на сайте или в клиентском центре компании.


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ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»
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