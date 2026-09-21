Роман Бусаргин: Доверие избирателей обеспечило уверенную победу Единой России

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Губернатор Саратовской области, секретарь регионального отделения Единой России Роман Бусаргин на брифинге по итогам проведенных выборов депутатов Государственной думы, а также органов местного самоуправления, в первую очередь отметил активную гражданскую позицию жителей.«В первую очередь позвольте поблагодарить наших жителей за участие в выборах и оказанное Единой России и ее кандидатам доверие. Также благодарен каждому за большую проделанную работу. Ее результатом стала уверенная победа Единой России и ее кандидатов. Наша партия набрала более 64% голосов избирателей. Это говорит о высоком доверии наших жителей, которое сохраняется на протяжении многих лет, и которым мы очень дорожим. Это доверие заслужили не лозунги, а реальные дела. И за этим следует большая ответственность, которую все мы несем перед нашими гражданами», - заявил Роман Бусаргин.Он также выразил благодарность всем, кто принимал участии в организации голосования и обеспечивал наблюдение за законностью выборов.«Члены комиссий, наблюдатели обеспечили прозрачность и легитимность всего процесса на самом высоком уровне», - подчеркнул губернатор, секретарь реготделения.