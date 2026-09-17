Готовность избирательных участков к Единому дню голосования

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Сегодня совместно с Председателем избирательной комиссии Саратовской области Ириной Романовой посетили избирательные участки, расположенные в МАОУ «Лицей № 3» и МАОУ «СОШ № 21 им. П.А. Столыпина» города Саратова.Оценили готовность помещений к проведению Единого дня голосования 2026 года. Участки полностью подготовлены к работе, созданы все необходимые условия для проведения голосования.Особое внимание уделили доступности участков для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Все необходимые условия для беспрепятственного голосования обеспечены.Важно, чтобы в дни голосования каждый гражданин мог реализовать свое конституционное право в комфортных и доступных условиях.