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«Саратовские страдания» показали эволюцию кадра

Новости
«Саратовские страдания» показали эволюцию кадра

 
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» открылся  выставкой  «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники», посвящённой периоду, когда фотография утвердилась как самостоятельное искусство и значительно повлияла на советскую культуру, включая кинематограф.
 
Выставка будет работать до 11 октября в здании Биржи Радищевского музея по адресу: ул. Радищева, 41.
 
Экспозиция представляет 72 фотоработы ведущих представителей направления — Александра Родченко, Георгия Петрусова, Макса Пенсона, Михаила Прехнера, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета и Якова Халипа.
 
Представленные снимки позволяют зрителю погрузиться в атмосферу масштабных социальных и художественных экспериментов, проследить эволюцию композиционных приемов и увидеть, как фотография отражала и формировала визуальную повестку эпохи.
 