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Новая женская консультация в Фёдоровском районе выходит на финишную прямую

Новости / Здоровье
Новая женская консультация в Фёдоровском районе выходит на финишную прямую

 
В Фёдоровском районе завершается подготовка нового здания женской консультации, строительство которого ведётся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

На сегодняшний день основные строительные и отделочные работы практически завершены.

Новая женская консультация станет важной частью системы оказания медицинской помощи женщинам Фёдоровского района. Современные условия позволят сделать посещение врача более комфортным, а медицинскую помощь — ещё более доступной и качественной.

«Сегодня мы уже видим практически готовый объект. За каждым этапом строительства стояла конкретная задача — создать для женщин нашего района современные, комфортные и достойные условия получения медицинской помощи. Сейчас важно внимательно проверить каждый элемент и убедиться, что всё выполнено качественно и в соответствии с установленными требованиями. На текущей неделе запланирована приёмка объекта с участием экспертов Торгово-промышленной палаты Саратовской области. Это серьёзный и ответственный этап перед дальнейшим вводом объекта в эксплуатацию», — отметил главный врач Фёдоровской районной больницы Евгений Ковалев.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента РФ Владимира Путина она будет продолжена до 2023 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».