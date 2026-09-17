С начала года в Новоузенской районной больнице проведено 1235 маммографических исследований

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В Новоузенском районе можно пройти обследование - маммографию на современном цифровом аппарате, полученном по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».«Рак молочной железы остаётся одним из самых частых онкозаболеваний у женщин, при этом современная медицина позволяет добиться хороших результатов в борьбе с болезнью, если обнаружить ее вовремя.Маммография помогает обнаружить изменения в тканях молочной железы задолго до появления первых симптомов. На ранних стадиях заболевания гораздо лучше поддаются лечению — и шансы на полное восстановление существенно выше», - рассказала главный врач больницы Елена Акатова.Напоминаем, что маммографию необходимо проходить регулярно, с 40 до 50 лет 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет - ежегодно. При высоком риске (наследственность, мастопатия) необходимо обследоваться раз в год или чаще независимо от возраста. Дорогие женщины, не откладывайте заботу о себе! Пройдите профилактическое обследование! Пусть ваше здоровье будет у вас в приоритете!Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».