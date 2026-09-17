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Саратовские ветераны обсудили подготовку к выборам и участие в них

Новости
Саратовские ветераны обсудили подготовку к выборам и участие в них

 
В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча представителей ветеранских организаций Саратова, на которой обсудили подготовку к выборам
 
Председатель областного совета ветеранов Сергей Овсянников отметил, что в нашей области почти 500 тысяч ветеранов и пенсионеров, и большинство из них традиционно участвуют в выборах.
«Участие ветеранов, представителей старшего поколения в выборах — это не просто гражданский долг, это выражение их жизненной позиции, их неравнодушия к судьбе страны, которую они строили и защищали. Люди, прошедшие большую жизнь, хорошо понимают цену стабильности и преемственности. Их голос — это голос мудрости и ответственности за будущее», — подчеркнул Сергей Овсянников.
Так же участники встречи рассказали, что многие ветераны и пенсионеры задействованы в выборах в качестве наблюдателей от общественных организаций.
Выборы депутатов Государственной Думы и представителей в органы местного самоуправления пройдут 18, 19 и 20 сентября.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу России: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.