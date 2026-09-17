Волонтёры помогут людям с ограниченными возможностями здоровья на выборах

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В дни голосования на избирательных участках будут работать подготовленные волонтёры. Их главная задача – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать активное избирательное право и сделать процесс голосования максимально комфортным и доступным.Вчера в Областной специальной библиотеке для слепых состоялась встреча волонтёров, которые будут задействованы в этой важной работе. На мероприятии добровольцы узнали об особенностях сопровождения избирателей с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. Им рассказали, как корректно предложить помощь, как сопровождать незрячего человека и как взаимодействовать с теми, кто передвигается на коляске.Особое внимание уделили доступности избирательных участков и созданию безбарьерной среды. Волонтёры отметили, что такие знания помогут им чувствовать себя увереннее и оказывать поддержку на высоком уровне.