Команда Саратовской области участвует в окружном этапе фестиваля «Вернуть детство»

просмотров: 129

В Уфе стартовал окружной этап фестиваля детского творчества «Вернуть Детство». В числе участников – победители регионального отборочного этапа: ребята из школ-интернатов Пугачёва и Хвалынска, центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения Красноармейска, Балаково и посёлка Модин Озинского района.Конкурсная программа включает несколько направлений. Юные участники поборются в конкурсе детского творчества «Звёзды Детства», спартакиаде воспитанников «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающей игре «Ума палата», выставке прикладного творчества «МастерОК» и конкурсе «Кулинарное мастерство». Также ребята смогут проявить себя в создании видеороликов в конкурсе «Медиа» и посостязаться в прохождении полосы препятствий «Гонка Героев». Для участников подготовлена насыщенная культурная программа, в том числе экскурсии по военно-патриотическому парку Республики Башкортостан «Патриот».Напомним, общественный проект Приволжского федерального округа «Вернуть Детство» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Фестиваль направлен на поддержку и социальную адаптацию воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.