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Мобильные бригады доставили 12,3 тысячи сельских жителей на диспансеризацию

Новости
Мобильные бригады доставили 12,3 тысячи сельских жителей на диспансеризацию

 
В Саратовской области с начала года мобильные бригады комплексных центров социального обслуживания населения области доставили 12,3 тысячи человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в отдаленных территориях, на диспансеризацию.
 
Доставка на специализированном транспорте реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».
 
«Комплексные центры – важное звено в системе поддержки старшего поколения и содействия активному долголетию. Выезды мобильных бригад проходят по графику приема в районных медицинских организациях, людей старшего возраста обязательно сопровождают специалисты наших центров», – подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина.
 
Только на этой неделе профилактический осмотр прошли жители сел Крепость Узень Новоузенского района, Новая Терновка Энгельсского района, Грачевка Петровского района, Аряш Новобурасского района, поселка Заволжский Пугачевского района. Как отмечают специалисты районных центров соцобслуживания, получатели услуг старшего возраста уже привыкли к тому, что добраться до медицинских учреждений можно комфортно, и высоко оценивают возможность регулярно контролировать состояние здоровья.
 