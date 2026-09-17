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Саратовская команда стала победителем Всероссийского финала «Зарницы 2.0»  

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Саратовская команда стала победителем Всероссийского финала «Зарницы 2.0»  

Волгоградская область стала площадкой финала III сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для участников средней возрастной категории. Саратовскую область на соревнованиях представлял отряд «Воин Поволжья», в состав которого вошли школьники Татищевского лицея и лицея № 37 города Саратова.
 
За победу боролись 240 ребят со всей страны – призёры окружных этапов игры.
 
Участники соревновались как в личном, так и в командном зачётах. Ребята демонстрировали навыки командиров, связистов, военкоров, инженеров-сапёров, медиков, штурмовиков и операторов беспилотных авиационных систем, а также выполняли задания по тактической медицине, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, инженерному оборудованию и маскировке позиций.
 
Последним состязанием стала военно-тактическая игра на местности, максимально приближённая к реальным условиям, где участники проявили физическую подготовку, умение действовать сообща, быстро принимать решения и выполнять поставленные задачи в команде.
 
Лучший результат в средней возрастной категории показал Саратовский отряд «Воин Поволжья», заняв первое место во Всероссийском финале «Зарницы 2.0».
 
«Школьники показали настоящий командный дух, выдержку и волю к победе. А кто-то уже решил вернуться на «Зарницу 2.0» в следующем году и снова испытать себя. Поздравляю наших победителей, наставников и всех, кто помогал команде! Вы доказали, что упорство и слаженность приводят к победе. Гордимся вами и ждём новых успехов!», — отметил министр образования области Александр Блатман.
 
Победу в общем зачёте дополнили высокие результаты в отдельных дисциплинах. Первые места отряд завоевал в дисциплинах «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Инженерное оборудование и маскировка позиций» и «Тактическая медицина». Третьими саратовские школьники стали в состязаниях «Тактическая подготовка», «Выживание в экстремальных условиях» и среди операторов беспилотных авиационных аппаратов. В финальной военно-тактической игре команда заняла второе место.
 
Высокие результаты участники отряда показали и в личных зачётах. Клопова Злата и Алексеев Олег стали бронзовыми призёрами состязания операторов БПЛА, а командир отряда Карпухина Элизабета заняла второе место в состязании командиров.
 