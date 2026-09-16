За ходом голосования на выборах будут наблюдать круглосуточно

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Состоялась презентация Центра общественного видеонаблюдения за выборами. Он расположен на площадке Саратовской государственной юридической академии и будет работать на предстоящих 18, 19 и 20 сентября текущего года выборах депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления.В презентации приняли участие председатель Общественной палаты области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов, председатель областной избирательной комиссии Ирина Романова, уполномоченный по права человека в Саратовской области Ольга Николайченко, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Зенков, директор Межрегионального юридического института СГЮА Дмитрий Петров.Участниками мероприятия также стали представители региональных отделений политических партий, Штаба общественного наблюдения за выборами, члены Общественной палаты области, наблюдатели Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, которые будут работать в нашем регионе в предстоящие дни голосования.Открывая мероприятие, Борис Шинчук отметил, что на предстоящих выборах в Саратовской области организовано общественное наблюдение. Общественные наблюдатели будут следить за ходом голосования на каждом избирательном участке, а Центр общественного видеонаблюдения станет дополнительным инструментом обеспечения контроля за прозрачностью и честностью избирательных процедур.«Центр общественного видеонаблюдения будет работать круглосуточно с 8:00 18 сентября и до окончания процедуры подсчета голосов. Любой желающий может прийти сюда и убедиться в том, что выборы проходят максимально открыто»,- отметил Борис Шинчук.В Центр общественного видеонаблюдения в режиме реального времени будет передаваться изображение с 630 видеокамер, установленных на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях. В специальном помещении оборудованы автоматизированные рабочие места, позволяющие вести мониторинг ситуации на избирательных участках, используя изображение с любой установленной видеокамеры.«Общественное наблюдение – важный и неотъемлемый институт избирательного процесса. Хочу поблагодарить Общественную палату области за проводимую в этом направлении работу. Каждый общественный наблюдатель и деятельность Центра общественного видеонаблюдения вносит большой вклад в укрепление института выборов, их открытость и прозрачность»,- отметил Александр Милованов.«Непрерывное видеонаблюдение обеспечивает доверие граждан к избирательному процессу, формирует у молодежи гражданскую ответственность, способствует повышению правовой и электроральной грамотности, содействует защите избирательных прав всех участников избирательного процесса и позволяет оперативно отреагировать в случае возможных нарушений»,- подчеркнула в рамках мероприятия Ольга Николайченко.