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Татьяна Загородняя: На этой неделе — выборы. И это касается каждого из нас

Новости
Татьяна Загородняя: На этой неделе — выборы. И это касается каждого из нас




Татьяна Загородняя, председатель комиссии по образованию, культуре и традиционным ценностям Общественной палаты Саратовской области поделилась своим видением предстоящих выборов.
«На этой неделе — выборы. И это касается каждого из нас.

Знаете, есть моменты, когда от одного действия зависит очень многое. Сейчас именно такой момент.

В Конституции нашей страны сказано: «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». Это не просто красивые слова. Это — про нас с вами. Про то, что мы, обычные люди, можем влиять на то, как будет жить наша страна, наш регион, наши дети.

Когда мы приходим на выборы, мы делаем Россию сильнее. Устойчивее к любым внешним угрозам. И это не пафос — это правда.

Голосовать — значит по-настоящему управлять своей страной. Потому что от нашего выбора зависит всё: образование наших детей, медицина, налоги, льготы, дороги, культура. Каждое решение, которое потом принимается, вырастает из того, что мы скажем на выборах.

Чем внимательнее мы отнесёмся к своему выбору сейчас, тем увереннее будем себя чувствовать завтра. Это как фундамент дома: если он крепкий, то и стены не треснут.

Три дня голосования — это не для галочки. Это возможность сделать свой выбор спокойно, без спешки, в удобное время. Прийти с семьёй, с друзьями, с соседями. Просто прийти и сказать своё слово.

Именно на избирательных участках в эти дни будет решаться будущее нашей страны. Не где-то там, не в кабинетах, а здесь, у нас, на наших участках.

Я призываю вас: найдите время, придите и проголосуйте. Сделайте свой осознанный выбор. Не оставайтесь в стороне. Потому что наша страна, наш регион, наши дети — это наша ответственность», - отметила Татьяна Загородняя.