В Саратове изготовили новые дорожные знаки по макетам школьников
Определены десять новых дорожных знаков, которые в ближайшее время установят на территории школ – победителей конкурса рисунков «Мой дорожный знак». Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Организаторы – министерство дорожного хозяйства области и региональное управление Госавтоинспекции – устроили пресс-выезд на предприятие «РусДорЗнак», где по макетам школьников на специальном станке напечатали настоящие дорожные знаки и наклеили на металлическую основу.
За процессом наблюдали не только журналисты, но и двое победителей конкурса рисунков. Ребята из Дворца творчества детей и молодежи им. Л.А.Кассиля г. Энгельса придумали предупреждающие знаки. Первый – автор Григорий Бобков – напоминает, что нужно делать при обнаружении оставленных предметов.
«Опасно поднимать брошенные пакеты и другие предметы с обочины, дороги и т.д. Увидел бесхозный предмет – звони по номеру 112», - рассказал Григорий.
Второй знак – авторы Камилла Узбякова и Дарья Шугайкина – поднимает актуальную проблему – нахождение на проезжей части в наушниках и гаджетах.
«Знаки изготовлены в соответствии со стандартами ГОСТа, с требованиями к действующим дорожным знакам: размеры, световозвращающая пленка, – рассказал руководитель отдела продаж предприятия Михаил Докунин. – Ребята поднимают очень важные темы, обращая внимание на правила поведения на проезжей части, приоритета движения».
В число лучших работ включили знаки, запрещающие громко слушать музыку вблизи образовательных учреждений, информационные знаки, напоминающие водителям о необходимости отдыха при длительном вождении. Важен образовательный эффект: прежде чем приступить к творческой части, ребята посмотрели специальный видеоролик о действующих дорожных знаках: изучили их классификацию, узнали основные для себя дорожные знаки.
«Конкурс рисунков мы проводим второй год. Стоит отметить, что в этом году ребята подошли к выполнению задания более внимательно. Их проекты действительно соответствуют действующим стандартам: информационные знаки выполнены в синей цветовой гамме, предупреждающие – в форме треугольника с красной окантовкой, запрещающие – в круглой форме. Это говорит о том, что дети не просто проявили фантазию в этом конкурсе, но и усвоили базовые правила дорожной безопасности», - отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
Нацпроект Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного покрытия, но и на безопасность дорожного движения. В рамках этой работы ведется обустройство дорог барьерным ограждением, у школ устанавливаются светофоры, ведется устройство наружного электроосвещения, наносится разметка более долговечным материалом – термопластиком. Немаловажным направлением является пропаганда безопасности дорожного движения. Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» - одно из таких мероприятий.
Организаторы – министерство дорожного хозяйства области и региональное управление Госавтоинспекции – устроили пресс-выезд на предприятие «РусДорЗнак», где по макетам школьников на специальном станке напечатали настоящие дорожные знаки и наклеили на металлическую основу.
За процессом наблюдали не только журналисты, но и двое победителей конкурса рисунков. Ребята из Дворца творчества детей и молодежи им. Л.А.Кассиля г. Энгельса придумали предупреждающие знаки. Первый – автор Григорий Бобков – напоминает, что нужно делать при обнаружении оставленных предметов.
«Опасно поднимать брошенные пакеты и другие предметы с обочины, дороги и т.д. Увидел бесхозный предмет – звони по номеру 112», - рассказал Григорий.
Второй знак – авторы Камилла Узбякова и Дарья Шугайкина – поднимает актуальную проблему – нахождение на проезжей части в наушниках и гаджетах.
«Знаки изготовлены в соответствии со стандартами ГОСТа, с требованиями к действующим дорожным знакам: размеры, световозвращающая пленка, – рассказал руководитель отдела продаж предприятия Михаил Докунин. – Ребята поднимают очень важные темы, обращая внимание на правила поведения на проезжей части, приоритета движения».
В число лучших работ включили знаки, запрещающие громко слушать музыку вблизи образовательных учреждений, информационные знаки, напоминающие водителям о необходимости отдыха при длительном вождении. Важен образовательный эффект: прежде чем приступить к творческой части, ребята посмотрели специальный видеоролик о действующих дорожных знаках: изучили их классификацию, узнали основные для себя дорожные знаки.
«Конкурс рисунков мы проводим второй год. Стоит отметить, что в этом году ребята подошли к выполнению задания более внимательно. Их проекты действительно соответствуют действующим стандартам: информационные знаки выполнены в синей цветовой гамме, предупреждающие – в форме треугольника с красной окантовкой, запрещающие – в круглой форме. Это говорит о том, что дети не просто проявили фантазию в этом конкурсе, но и усвоили базовые правила дорожной безопасности», - отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.
Нацпроект Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного покрытия, но и на безопасность дорожного движения. В рамках этой работы ведется обустройство дорог барьерным ограждением, у школ устанавливаются светофоры, ведется устройство наружного электроосвещения, наносится разметка более долговечным материалом – термопластиком. Немаловажным направлением является пропаганда безопасности дорожного движения. Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» - одно из таких мероприятий.