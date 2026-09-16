В Саратове изготовили новые дорожные знаки по макетам школьников

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Организаторы – министерство дорожного хозяйства области и региональное управление Госавтоинспекции – устроили пресс-выезд на предприятие «РусДорЗнак», где по макетам школьников на специальном станке напечатали настоящие дорожные знаки и наклеили на металлическую основу.За процессом наблюдали не только журналисты, но и двое победителей конкурса рисунков. Ребята из Дворца творчества детей и молодежи им. Л.А.Кассиля г. Энгельса придумали предупреждающие знаки. Первый – автор Григорий Бобков – напоминает, что нужно делать при обнаружении оставленных предметов.«Опасно поднимать брошенные пакеты и другие предметы с обочины, дороги и т.д. Увидел бесхозный предмет – звони по номеру 112», - рассказал Григорий.Второй знак – авторы Камилла Узбякова и Дарья Шугайкина – поднимает актуальную проблему – нахождение на проезжей части в наушниках и гаджетах.«Знаки изготовлены в соответствии со стандартами ГОСТа, с требованиями к действующим дорожным знакам: размеры, световозвращающая пленка, – рассказал руководитель отдела продаж предприятия Михаил Докунин. – Ребята поднимают очень важные темы, обращая внимание на правила поведения на проезжей части, приоритета движения».В число лучших работ включили знаки, запрещающие громко слушать музыку вблизи образовательных учреждений, информационные знаки, напоминающие водителям о необходимости отдыха при длительном вождении. Важен образовательный эффект: прежде чем приступить к творческой части, ребята посмотрели специальный видеоролик о действующих дорожных знаках: изучили их классификацию, узнали основные для себя дорожные знаки.«Конкурс рисунков мы проводим второй год. Стоит отметить, что в этом году ребята подошли к выполнению задания более внимательно. Их проекты действительно соответствуют действующим стандартам: информационные знаки выполнены в синей цветовой гамме, предупреждающие – в форме треугольника с красной окантовкой, запрещающие – в круглой форме. Это говорит о том, что дети не просто проявили фантазию в этом конкурсе, но и усвоили базовые правила дорожной безопасности», - отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников.Нацпроект Президента РФ Владимира Владимировича Путина «Инфраструктура для жизни» направлен не только на восстановление изношенного покрытия, но и на безопасность дорожного движения. В рамках этой работы ведется обустройство дорог барьерным ограждением, у школ устанавливаются светофоры, ведется устройство наружного электроосвещения, наносится разметка более долговечным материалом – термопластиком. Немаловажным направлением является пропаганда безопасности дорожного движения. Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» - одно из таких мероприятий.