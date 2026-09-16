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Саратовские колледжи расширяют возможности обучения для студентов с инвалидностью и ОВЗ

Новости
Саратовские колледжи расширяют возможности обучения для студентов с инвалидностью и ОВЗ


На площадке Энгельсского политехнического колледжа состоялось выездное заседание комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы. Главной темой стало создание доступной и качественной среды для студентов с инвалидностью и ОВЗ. Заместитель министра образования области Людмила Григорьева рассказала о том, сколько студентов сейчас обучается в колледжах области, а также поделилась планами по развитию данного направления.

Сегодня в области обучается 314 студентов с инвалидностью и ОВЗ. Система среднего профессионального образования становится более привлекательной и понятной для абитуриентов с особыми потребностями, об этом говорят данные приемной кампании текущего года - на обучение было принято на 12% больше таких студентов в сравнении с прошлым годом.

«В 9 профессиональных организациях области уже реализуются адаптированные программы инклюзивного обучения. Студенты осваивают 7 востребованных на рынке труда профессий: от штукатура и маляра до оператора швейного оборудования и рабочего зеленого хозяйства. Обучение ведется не только очно, но и заочно, с применением дистанционных технологий и индивидуальных учебных планов. Также в учреждениях создана необходимая инфраструктура: расширены дверные проемы, оборудованы санузлы, установлены универсальные лестничные подъемники», – рассказала Людмила Григорьева.

Самым ярким инструментом мотивации и профессиональной ориентации остается движение «Абилимпикс». Количество участников чемпионата ежегодно растет. В 2026 году в соревнованиях приняли участие 107 конкурсантов из 37 учебных заведений, включая 20 учреждений среднего профессионального образования, 4 вуза и 13 школ. Самыми популярными компетенциями стали «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Мастер по обработке текста» и «Медицинский и социальный уход». Победители и призеры получили не только дипломы и медали, но и единовременные денежные премии и подарки.

Заместитель министра обозначила, что главной задачей на ближайшие годы является расширение перечня адаптированных программ и профессий с учётом запросов рынка труда, а также развитие системы сопровождения выпускников на этапе трудоустройства и адаптации на рабочем месте.