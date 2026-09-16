Саратовская область открыта для международного наблюдения

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В избирательной комиссии Саратовской области состоялась встреча с международными наблюдателями от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).Для мониторинга соблюдения законодательства в дни голосования на территории нашего региона направлены эксперты из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Их визит – часть масштабной миссии по обеспечению прозрачности избирательного процесса на пространстве СНГ.Председатель облизбиркома Ирина Романова тепло поприветствовала гостей и подробно рассказала о том, как устроена избирательная система Саратовской области. Особый акцент был сделан на технической оснащённости комиссий, видеонаблюдении, порядке работы со списками избирателей и системе общественного контроля.Международным наблюдателям был предложен полный доступ к процессу: их пригласили посетить избирательные участки в дни голосования, а также Центр общественного видеонаблюдения, чтобы лично убедиться в прозрачности всех процедур.«Мы заинтересованы в максимально открытом диалоге. Наша задача – показать, что выборы в Саратовской области проходят строго в рамках закона, с соблюдением всех прав граждан. Уверена, что наши коллеги смогут в этом лично убедиться, посетив участки. Для нас важно доверие людей, и международное наблюдение – это ещё один шаг к его укреплению», – подчеркнула Ирина Романова.В обсуждении также приняли участие: