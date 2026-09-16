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В Боголюбовском училище открылась выставка по итогам фестиваля «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина»

Новости
В Боголюбовском училище открылась выставка по итогам фестиваля «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина»

 
В выставочном зале Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова открыта экспозиция живописных работ по итогам X Всероссийского фестиваля творчества «Хвалынские этюды К. С. Петрова-Водкина». Фестиваль в этом году проходил под девизом Года единства народов России и собрал участников из девяти регионов страны.
 
В экспозиции представлено более 250 работ, выполненных студентами и преподавателями образовательных учреждений, представителями творческих организаций, а также художниками, впервые присоединившимися к пленэру из Республики Беларусь. Выставка отражает результаты десятидневного пленэра — активного совместного творческого процесса, обмена методическим опытом и профессиональными приёмами работы в жанре живописного этюда.
 
Хвалынский край стал естественной художественной лабораторией для участников фестиваля: удивительная природная многогранность местности вдохновила молодых художников и послужила единой связующей темой выставки. «
 
«Фестиваль показал, как творческое общение и смена художественной среды стимулируют профессиональный рост, — отметила министр культуры Наталия Щелканова. — Особенно ценно участие коллег из Беларуси, которое усилило межрегиональный и международный культурный обмен».
 