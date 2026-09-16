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В Ивантеевском районе открыли современный клуб и школу искусств

Новости
В Ивантеевском районе открыли современный клуб и школу искусств

 
15 сентября в Ивантеевском районе после капитального ремонта открыты обновлённые Дом культуры и детская школа искусств. Работы проведены в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья», направленного на развитие культурной инфраструктуры, создание современных условий для занятий творчеством и повышение доступности культурных услуг в муниципалитетах.
 
В учреждениях полностью обновлены помещения, инженерные сети и материально‑техническая база. Это позволит проводить занятия, репетиции, концерты и творческие программы в более комфортной и безопасной обстановке. Теперь Дом культуры и школа искусств принимают жителей в современных удобных пространствах, соответствующих актуальным стандартам организации культурной работы.
 
«Реализация национального проекта «Семья» помогает развитию культурной инфраструктуры на всей территории области, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. — Сегодняшнее открытие обновлённого Дома культуры и детской школы искусств в Ивантеевском районе — яркое свидетельство того, как государственная поддержка превращает идеи в реальные современные пространства для творчества и воспитания. Мы вместе создаём условия, где каждый ребёнок и каждый житель найдёт возможность раскрыть таланты, получить качественное творческое образование и провести время с пользой. Особая ценность этих объектов в сельских территориях: они остаются центрами общественной жизни, где сохраняются традиции, формируется идентичность и рождаются новые культурные лидеры. Уверена, что обновлённые учреждения станут надёжной опорой для творческого роста и объединения местного сообщества».
 
Открытие стало важным событием для местных жителей: после ремонта учреждения вновь превратились в площадки для концертов, праздников, кружков, творческих встреч и образовательных программ — мест, где сохраняются культурные традиции и раскрываются новые таланты.
 