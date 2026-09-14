В Энгельсе с опережением на полгода обновили подъездную к мосту дорогу
В ходе торгов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» образовалась экономия, благодаря чему удалось отремонтировать 2,4 км ул. Лесозаводская
Согласно контракту, работы подрядчик должен был завершить весной 2027 года. Тем не менее, покрытие на дороге обновили в конце августа, работы заняли десять дней.
Ул. Лесозаводская входит в транзитный маршрут по улицам: Лесозаводская, Степная, Советская, проспект Фридриха Энгельса, проспект Строителей, – ранее переданный на баланс области. Это улица с интенсивным движением транспорта, так как является подъездной к автомобильному мосту «Саратов - Энгельс», по которому в сутки проезжает порядка 50 тыс. единиц транспорта.
Кроме того, вдоль дороги расположены школа имени Ю.А. Гагарина и поликлиника.
Работы дорожники проводили в ночное время, чтобы днем не создавать неудобств жителям. Было выполнено фрезерование старого покрытия, устройство верхнего слоя асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.
Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, дорожники обновят свыше 400 км дорог в Саратовской области.
Согласно контракту, работы подрядчик должен был завершить весной 2027 года. Тем не менее, покрытие на дороге обновили в конце августа, работы заняли десять дней.
Ул. Лесозаводская входит в транзитный маршрут по улицам: Лесозаводская, Степная, Советская, проспект Фридриха Энгельса, проспект Строителей, – ранее переданный на баланс области. Это улица с интенсивным движением транспорта, так как является подъездной к автомобильному мосту «Саратов - Энгельс», по которому в сутки проезжает порядка 50 тыс. единиц транспорта.
Кроме того, вдоль дороги расположены школа имени Ю.А. Гагарина и поликлиника.
Работы дорожники проводили в ночное время, чтобы днем не создавать неудобств жителям. Было выполнено фрезерование старого покрытия, устройство верхнего слоя асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.
Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, дорожники обновят свыше 400 км дорог в Саратовской области.