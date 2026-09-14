В Энгельсе с опережением на полгода обновили подъездную к мосту дорогу  

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Согласно контракту, работы подрядчик должен был завершить весной 2027 года. Тем не менее, покрытие на дороге обновили в конце августа, работы заняли десять дней.Ул. Лесозаводская входит в транзитный маршрут по улицам: Лесозаводская, Степная, Советская, проспект Фридриха Энгельса, проспект Строителей, – ранее переданный на баланс области. Это улица с интенсивным движением транспорта, так как является подъездной к автомобильному мосту «Саратов - Энгельс», по которому в сутки проезжает порядка 50 тыс. единиц транспорта.Кроме того, вдоль дороги расположены школа имени Ю.А. Гагарина и поликлиника.Работы дорожники проводили в ночное время, чтобы днем не создавать неудобств жителям. Было выполнено фрезерование старого покрытия, устройство верхнего слоя асфальтобетона, нанесена дорожная разметка.Напомним, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, дорожники обновят свыше 400 км дорог в Саратовской области.