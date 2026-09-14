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Жителей Саратовской области приглашают поддержать лучших наставников региона в рамках проекта Общества «Знание»

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Жителей Саратовской области приглашают поддержать лучших наставников региона в рамках проекта Общества «Знание»

 
До 30 сентября 2026 года в мессенджере MAX продлится открытое публичное голосование за участников проекта Знание.Наставники.
 
В голосовании примают участие порядка 3 тысяч наставников, прошедших предыдущие отборочные этапы проекта. Саратовскую область представляют 60 участников.
 
Каждый пользователь MAX сможет отдать один голос за одного участника. По итогам будут определены 20 победителей — 10 лучших наставников общего образования и 10 лучших наставников СПО, набравших наибольшее количество голосов. Итоги голосования будут объявлены не позднее 9 октября 2026 года. Поддержать своего кандидата и принять участие в выборе лучших наставников можно по ссылке.
 
Публичное голосование позволит учесть мнение наставляемых и широкой общественности при определении лучших представителей наставнического сообщества, привлечь дополнительное внимание к роли наставника в системе образования и подчеркнуть значимость работы педагогов, которые помогают раскрывать обучающихся. Результаты будут учитываться отдельно от основной оценки участников проекта. Победители в специальных номинациях получат электронные дипломы, подтверждающие общественное признание их деятельности.
 
По итогам проекта 1600 наставников получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, а 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками.
 
В конце августа по итогам отборочного этапа были определены участники проекта Знание.Наставники, которые продолжили участие в следующих этапах оценки.  Им предстоит предложить решение смоделированной педагогической ситуации и обосновать свои действия, а также представить собственную авторскую наставническую практику — описать ее цели, основные этапы, результаты и возможности применения в других образовательных организациях.
 
По информации Российского общества «Знание»