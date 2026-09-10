Министерство культуры наградит 30 преподавателей за работу с одарёнными детьми

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30 педагогов стали победителями ежегодного конкурсного отбора на денежное поощрение среди преподавателей образовательных организаций сферы культуры и искусства, работающих с одарёнными обучающимися.Они получат дипломы министерства культуры и денежные поощрения за работу с одарёнными детьми и высокие достижения в педагогической деятельности.Всего на конкурс поступило 67 заявок от преподавателей ДШИ и МЭЛ им. А.Г.Шнитке, профессиональных образовательных учреждений и от победителей регионального этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» 2025 и 2026 годов (вне конкурса).Официальный список победителей будет опубликован 10 сентября 2026 года.