«Саратовские страдания» стартуют  фотовыставкой в Радищевском музее

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В преддверии XXIII Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», который состоится с 17 по 22 сентября, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева представит фотовыставку из собраний Мультимедиа Арт Музея (Москва) «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники».Торжественное открытие состоится 10 сентября в 16:00 в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н. Радищева (ул. Радищева, 41). Вход свободный.Экспозиция посвящена периоду, когда фотография утвердилась как самостоятельное художественное направление и оказала значительное влияние на советскую культуру, в том числе на кинематограф. В центре выставки — поиски новых визуальных языков и художественных форм, отражавших динамику и преобразования эпохи.В экспозиции представлены 72 работы ключевых мастеров фотоавангарда: Александра Родченко, Георгия Петрусова, Макса Пенсона, Михаила Прехнера, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета и Якова Халипа. Фотографии позволяют зрителю погрузиться в атмосферу масштабных социальных и художественных экспериментов 1920–1930-х годов и проследить эволюцию визуального мышления, повлиявшего на развитие советского кино и искусства.