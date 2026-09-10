Саратовская область присоединилась к Всероссийскому диктанту «Россия – дом народов»

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В День языков народов России на площадке Саратовского госуниверситета состоялся Всероссийский диктант «Россия — дом народов». Участниками акции стали руководители национально-культурных организаций региона и студенты высших учебных заведений.Тема диктанта была приурочена к проведению в Российской Федерации Года единства народов России. Его цель – подчеркнуть ценность языкового многообразия, укрепить уважение к традициям разных народов и привлечь внимание к сохранению родных языков.Помимо написания диктанта, в рамках программы состоялся «круглый стол» с участием лидеров национально-культурных объединений. Участники обсудили перспективные проекты и мероприятия, направленные на развитие и поддержку языков народов России на территории Саратовской области. В центре внимания были просветительские и образовательные инициативы, современные форматы популяризации языков среди молодежи, а также механизмы взаимодействия общественных структур и университетов.«Язык — это не только средство общения. Это культурный код, в котором зашифрованы история народа, его характер, мудрость предков и отношение к миру. Подобные мероприятия позволяют через общественный диалог открывать богатство традиций разных народов, укреплять взаимное уважение, чувство общности, и, конечно же, сохранять языки. Совместная работа органов власти, общественных институтов и молодёжи создаёт основу для системных мер по сохранению и развитию языков народов в регионе», - подчеркнул министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.