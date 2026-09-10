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В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма

Новости
В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма

 
В детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Марксовском районе 7 сентября стартовал региональный туристский слёт «Больше, чем путешествие», который продлится до 11 сентября и объединит участников разных возрастов и уровней подготовки. Они уже обустроили палаточный лагерь и приступили к насыщенной программе, включающей соревнования, мастер-классы и образовательные блоки.
 
На слёте предусмотрены две категории: «Любители» – для тех, кто только осваивает туристские навыки, и «Профессионалы» – для опытных туристов. Это даёт возможность получить максимальную пользу от участия, независимо от начального уровня.
 
В первые дни для всех категорий проходят мастер-классы по спортивному ориентированию, практические занятия по вязке туристских узлов и основам первой помощи. Для любителей проводят отдельные практикумы по технике спортивного туризма, а для профессионалов – углублённые занятия по ориентированию.
 
Помимо этого, участников ждут состязания по спортивному ориентированию, пешеходные дистанции (личные и командные), а также турнир по вязке узлов. Для старших возрастных групп предусмотрено ночное ориентирование. Ещё в программу включены краеведческие квизы, посвящённые единству народов России, и конкурс защиты туристских маршрутов.
 
Свои смекалку и слаженность команды смогут продемонстрировать в конкурсе «Великолепная четвёрка», а также их ждёт большая игра «Будь в Движении». Все участники пройдут контрольно-туристический маршрут, где можно применить полученные знания на практике. Завершением слёта станут церемония посвящения в туристы и подведение итогов конкурса видеороликов.
 
Региональный туристский слёт «Больше, чем путешествие» даёт уникальную возможность познакомиться с природой и культурой Саратовской области, поучаствовать в командных соревнованиях и освоить новые туристские навыки.
 
По информации регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»