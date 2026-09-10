Открыта регистрация на III форум креативных индустрий «Креативный Саратов»

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Форум объединит федеральных экспертов, региональных рестораторов, шеф-поваров, производителей и представителей власти. В формате открытого диалога обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.В программе:— Пленарная сессия о роли гастрономии в экономике региона;— Презентация гастрономического гида Саратовской области;— Экспертная сессия по управлению ресторанным бизнесом;— Выступление федерального хедлайнера;— Региональная сессия о саратовской кухне в современном исполнении;— Презентация авторского блюда от Клуба шефов Саратовской области.Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://креативный-саратов.рф/forum_2026