Открыта регистрация на III форум креативных индустрий «Креативный Саратов»
25 сентября в технопарке «Саратов Диджитал» (г. Саратов, ул. Кутякова, 3) состоится главное деловое событие региона в сфере гастрономии и креативных индустрий — форум «Креативный Саратов». В этом году форум полностью посвящен гастрономии — одному из 16 направлений креативных индустрий.
Форум объединит федеральных экспертов, региональных рестораторов, шеф-поваров, производителей и представителей власти. В формате открытого диалога обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.
В программе:
— Пленарная сессия о роли гастрономии в экономике региона;
— Презентация гастрономического гида Саратовской области;
— Экспертная сессия по управлению ресторанным бизнесом;
— Выступление федерального хедлайнера;
— Региональная сессия о саратовской кухне в современном исполнении;
— Презентация авторского блюда от Клуба шефов Саратовской области.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://креативный-саратов.рф/forum_2026
Форум объединит федеральных экспертов, региональных рестораторов, шеф-поваров, производителей и представителей власти. В формате открытого диалога обсудят реальные кейсы, вызовы и перспективы отрасли.
В программе:
— Пленарная сессия о роли гастрономии в экономике региона;
— Презентация гастрономического гида Саратовской области;
— Экспертная сессия по управлению ресторанным бизнесом;
— Выступление федерального хедлайнера;
— Региональная сессия о саратовской кухне в современном исполнении;
— Презентация авторского блюда от Клуба шефов Саратовской области.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://креативный-саратов.рф/forum_2026