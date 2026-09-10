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Саратовские директора обсудили карьерные маршруты школьников на Всероссийском форуме

Новости
Саратовские директора обсудили карьерные маршруты школьников на Всероссийском форуме

 
В Москве прошёл Всероссийский профориентационный форум «Россия – мои горизонты» – одна из крупнейших практических площадок по профориентации школьников. Мероприятие объединило более пяти тысяч участников, десятки работодателей и экспертов из разных регионов страны. Форум организован в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее».
 
В рамках форума состоялась дискуссионная площадка «Клуба директоров», в котором приняли участие 29 руководителей школ из разных регионов. Саратовскую область представили три директора: Наталия Шереметьева из Инженерного лицея, Анна Скиданова из школы № 77 и Наталья Исайкина из школы села Степное. Участники круглого стола обсудили эффективность проекта «Билет в будущее», построение карьерных маршрутов школьников и партнёрство школ с предприятиями.
 
Центральным пространством форума стал «Профиград» – город профессий, разделённый на девять тематических районов. Школьники могли собрать и запрограммировать беспилотник, попробовать себя в управлении промышленным роботом, освоить сварку на виртуальном тренажёре, решить задачи по криминалистике и медицине, познакомиться с 3D-технологиями, фотоникой, атомной и космической отраслями. Для родителей подготовили отдельную программу о том, как помочь ребёнку определиться с профессиональными интересами и выстроить образовательный маршрут.
 
Форум дал старт Всероссийскому месяцу профориентации. В течение сентября мероприятия «Билета в будущее» пройдут по всей стране: школьников ждут профессиональные пробы, экскурсии на предприятия, мастер-классы и встречи с работодателями.
 