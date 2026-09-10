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В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма
16:30 | 09 сентября
«Саратовские страдания» стартуют  фотовыставкой в Радищевском музее
15:30 | 09 сентября
Открыта регистрация на III форум креативных индустрий «Креативный Саратов»
14:00 | 09 сентября
Саратовский пловец Денис Тарасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
13:30 | 09 сентября
Отборочная комиссия «Киновертикали 2026» приступила к работе
12:30 | 09 сентября
Саратовские директора обсудили карьерные маршруты школьников на Всероссийском форуме
11:07 | 09 сентября
В Саратовской области появились зоны для воспроизводства животных
10:00 | 09 сентября
Звезды российской оперы открывают новый театральный сезон в Саратове
09:10 | 09 сентября
Студенты из Саратовской области вошли в пятерку лучших на чемпионате «Соколиная охота»
14:23 | 08 сентября
В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма
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В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Саратовский пловец Денис Тарасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

Новости
Саратовский пловец Денис Тарасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

 
С 7 по 12 сентября в Коджаэли (Турция) проходит чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию.
 
В турнире принимают участие более 400 спортсменов из 38 стран мира.
 
В состав сборной России вошел заслуженный мастер спорта, спортсмен Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Денис Тарасов.
 
В копилке саратовского пловца уже появилась награда – в первый день соревнований Денис Тарасов на дистанции 50 м вольным стилем завоевал бронзовую медаль.
 
Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Светлана Борисовская.
 