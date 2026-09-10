Саратовский пловец Денис Тарасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы

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С 7 по 12 сентября в Коджаэли (Турция) проходит чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию.В турнире принимают участие более 400 спортсменов из 38 стран мира.В состав сборной России вошел заслуженный мастер спорта, спортсмен Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Денис Тарасов.В копилке саратовского пловца уже появилась награда – в первый день соревнований Денис Тарасов на дистанции 50 м вольным стилем завоевал бронзовую медаль.Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Светлана Борисовская.