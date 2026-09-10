Отборочная комиссия «Киновертикали 2026» приступила к работе

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В сентябре начала свою работу отборочная комиссия XIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».Специалистам предстоит отсмотреть конкурсные работы и сформировать шорт-листы по каждой номинации.В 2026 году на фестиваль поступило 217 фильмов от российских авторов и 1387 работ от авторов из зарубежных стран. До конца недели отборочная комиссия сформирует шорт-листы по каждой конкурсной номинации.В сентябре также начнёт работу профессиональное, детское и юношеское жюри фестиваля. Именно им предстоит определить лучшие работы и назвать имена победителей.Подробнее смотрите здесь: https://vk.ru/kinovertikalsar?w=wall-87245752_3117