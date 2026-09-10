10 сентября 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 09 сентября
В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма
16:30 | 09 сентября
«Саратовские страдания» стартуют  фотовыставкой в Радищевском музее
15:30 | 09 сентября
Открыта регистрация на III форум креативных индустрий «Креативный Саратов»
14:00 | 09 сентября
Саратовский пловец Денис Тарасов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы
13:30 | 09 сентября
Отборочная комиссия «Киновертикали 2026» приступила к работе
12:30 | 09 сентября
Саратовские директора обсудили карьерные маршруты школьников на Всероссийском форуме
11:07 | 09 сентября
В Саратовской области появились зоны для воспроизводства животных
10:00 | 09 сентября
Звезды российской оперы открывают новый театральный сезон в Саратове
09:10 | 09 сентября
Студенты из Саратовской области вошли в пятерку лучших на чемпионате «Соколиная охота»
14:23 | 08 сентября
В Саратовской области слёт «Больше, чем путешествие» объединил любителей и профессионалов туризма
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Отборочная комиссия «Киновертикали 2026» приступила к работе

Новости
Отборочная комиссия «Киновертикали 2026» приступила к работе

 
В сентябре начала свою работу отборочная комиссия XIII Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
 
Специалистам предстоит отсмотреть конкурсные работы и сформировать шорт-листы по каждой номинации.
 
В 2026 году на фестиваль поступило 217 фильмов от российских авторов и 1387 работ от авторов из зарубежных стран. До конца  недели отборочная комиссия сформирует шорт-листы по каждой конкурсной номинации.
 
В сентябре также начнёт работу профессиональное, детское и юношеское жюри фестиваля. Именно им предстоит определить лучшие работы и назвать имена победителей.
 
Подробнее смотрите здесь: https://vk.ru/kinovertikalsar?w=wall-87245752_3117
 