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В Саратовской области появились зоны для воспроизводства животных

Новости
В Саратовской области принято решение установить особый режим воспроизводства животных на отдельных участках общедоступных охотничьих угодий.

 
 
«На территории 19 небольших участков общедоступных охотничьих угодий охота будет ограничена на короткий срок — до 15 мая 2028 года.
Создание таких зон предусмотрено федеральным законодательством, в частности, для расширенного воспроизводства животных.
Специалисты комитета охотничьего хозяйства и рыболовства изучили общедоступные угодья, провели мониторинг численности животных и выбрали наиболее оптимальные участки. Было установлено, что территории этих зон являются не только местом концентрации охотничьих ресурсов, но и обладают идеальными кормовыми и защитными свойствами, что в условиях уменьшении факторов беспокойства, будет способствовать воспроизводству животных, увеличению их популяции и, как следствие, их расселению на всю территорию общедоступных охотугодий.
Отмечу, что введенные ограничения никоим образом не скажутся на доступности охоты. В итоге охотники только выиграют от роста численности животных в общедоступных охотугодьях, качество охоты повысится», - рассказал министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.
 
С границами и местами расположения зон охраны можно ознакомиться здесь
https://g-64.ru/docs/postanovleniya-gubernatora/postanovlenie-gubernatora-saratovskoy-oblasti-ot-22-aprelya-2025-goda-94/
 
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области