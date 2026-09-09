Звезды российской оперы открывают новый театральный сезон в Саратове

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23 сентября Саратовский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на постановку Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».Сюжет основан на судьбе лётчика Алексея Маресьева — человека, чей путь от отчаяния к мужеству и надежде остаётся актуальным и сегодня. На сцене разворачивается рассказ о том, как поддержка близких может вернуть волю к жизни там, где, казалось бы, всё потеряно. Тонкая драматургия и мощная партитура Прокофьева усиливают эмоциональное воздействие произведения, делая его одновременно трагичным и вдохновляющим.В главных партиях выступят ведущие российские исполнители: солист Московского Большого театра Андрей Потатурин в роли Алексея и солистка «Новой оперы», лауреат конкурса «Большая опера» Ксения Нестеренко в образе Ольги. Их появление обещает глубокую вокальную и сценическую интерпретацию ключевых персонажей, что особенно важно для таких драматичных и насыщенных чувствами ролей.