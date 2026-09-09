Студенты из Саратовской области вошли в пятерку лучших на чемпионате «Соколиная охота»

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В Ульяновске завершился IV Всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота», объединивший 250 участников из 22 регионов России. В течение трех дней участники соревновались по четырем технологическим направлениям: доставка грузов с помощью БПЛА, программирование беспилотных систем, управление автономными мобильными платформами и проектирование беспилотных аппаратов.Саратовскую область представляли студенты Энгельсского политехнического колледжа Ангелина Огурок и Кирилл Никитин под руководством преподавателя Андрея Князева. Команда «Покровские крылья» соревновалась среди команд-проектировщиков БПЛА. Студенты дорабатывали проекты по заданиям, проходили полетные тесты и защищали свои разработки перед экспертами.По итогам соревнований региональная команда вошла в пятерку лучших в треке «Проектирование беспилотных летательных аппаратов», была отмечена призами за активное участие и собственную инженерную разработку – учебный набор квадрокоптера «Красная звезда».«Сейчас уже видно, как будут развиваться беспилотные летательные системы через 5-10 лет, и мы рады, что стали частью этого процесса именно здесь. А активности и квесты помогли нам переключиться и найти единомышленников», — отметил Андрей Князев.