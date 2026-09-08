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По программе «Земский учитель» в школах региона работает 91 педагог

Новости
Программа «Земский учитель» реализуется с 2020 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и входит в национальный проект «Молодёжь и дети».

 
Её главная задача – обеспечить образовательные организации сельских территорий и малых городов квалифицированными педагогическими кадрами. Победители конкурсного отбора, готовые переехать и работать в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.
 
В новом учебном году победителями конкурсного отбора федеральной программы стали 17 участников, каждый приступил к работе 1 сентября. Сегодня в регионе работает уже 91 «земский» учитель.
 
Одним из новых участников программы стала Марина Солодовникова, учитель физики и математики школы села Анастасьино. Педагог отмечает, что главное в работе учителя – выстроить доверительное общение с учениками и заинтересовать их предметом:
«Все дети разные, поэтому важно не только объяснить тему, но и увлечь ребят. На уроках у нас всегда идёт диалог: я задаю вопросы, дети отвечают, рассуждают. Стараюсь использовать презентации, наглядные материалы, практические примеры. Когда ребёнку интересно, он начинает глубже погружаться в предмет».
 
Программа «Земский учитель» продолжает помогать школам Саратовской области привлекать новых специалистов, а педагогам – находить возможности для профессиональной реализации и развития в сельских территориях.
 