8 сентября 2026 ВТОРНИК
Новости
12:45 | 08 сентября
Отрасль ЖКХ Саратовской области переходит на новый уровень самоорганизации
12:38 | 08 сентября
Подводим итоги форума «Россия. Культура. Саратов»
12:35 | 08 сентября
Насколько законно продавать социальные объекты?
10:00 | 08 сентября
По программе «Земский учитель» в школах региона работает 91 педагог
08:53 | 08 сентября
Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда
22:15 | 07 сентября
Саратовцы выбирают службу в отряде «БАРС-Саратов»
14:55 | 07 сентября
Капитан пляжного футбольного клуба «Саратов» Станислав Кошарный поделился эмоциями после победы в Чемпионате
13:47 | 07 сентября
Общественница заподозрила бывших чиновников в уводе собственности
12:54 | 07 сентября
Семейный рыболовный чемпионат «Первый Клёв» объединил семьи со всей Саратовской области
12:32 | 07 сентября
Ожившая история: в Саратове прошел XV фестиваль «Укек»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда

Новости
По результатам оценки развития рынка труда в 2025 году Саратовская область заняла 16 место в РФ, 3 место в ПФО и вошла в число 20 ведущих регионов страны. Об этом сегодня сообщило РИА «Новости», основываясь на данных Росстата.

 
 
В расчет брались не только средние зарплаты и комфортность условий труда, но и общая ситуация с занятостью населения, а также то, насколько легко найти работу в конкретном регионе. При максимально возможных 100 баллах результат региона составил 77,20, в прошлом году этот показатель составлял 74,68.
 
О направлениях развития регионального рынка труда и участии в национальном проекте Президента Владимира Путина «Кадры» сегодня доложил на постоянно действующем совещании при Губернаторе Саратовской области министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.
 
За 8 месяцев этого года с помощью специалистов кадровых центров «Работа России» трудоустроились почти 8,7 тысячи человек, что на одну тысячу человек больше, чем за аналогичный период 2025 года.
 
Вовлечение в экономику также достигается через систему быстрого обучения и дополнительного образования по востребованным профессиям лиц определенных категорий. С начала года к обучению по нацпроекту приступили 2,8 тысячи жителей области. До конца года, по предварительной оценке, получат новые компетенции и навыки около 4 тысяч человек.
 
Для трудоустройства студентов и выпускников ведется проект по маршрутизации молодежи на конкретные предприятия региона. В текущем году кадровыми центрами «Работа России» и образовательными организациями области проведено около 150 профтуров на предприятия, профориентационных мероприятий и ярмарок вакансий с участием 6 тысяч человек.
 
Популяризации рабочих профессий, которые наиболее востребованы на региональном рынке труда, способствует Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», участниками этапов которой в этом году стали порядка 14,5 тысячи соискателей и 500 работодателей. Предложения от работодателей получили 7,5 тысячи жителей области.
 
Кроме того, в этом году регион впервые принял участие во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» по четырем номинациям и двум спецноминациям.
 
С 2025 года центры занятости населения стали кадровыми центрами под брендом «Работа в России». Меры государственной поддержки оказываются гражданину, учитывая его конкретные жизненные обстоятельства и потребности.
 
«Благодаря цифровым технологиям и адресному подходу к каждому соискателю и работодателю кадровым центрам удалось в 2,4 раза сократить среднее время трудоустройства граждан – до 48 дней против 115 до модернизации. Количество работодателей, впервые обратившихся в кадровые центры, выросло на 41%: с 3,6 до 5,1 тысячи. Впервые в этом году введен мониторинг и оценка эффективности деятельности кадровых центров по исполнению стандартов деятельности в сфере занятости населения. По итогам полугодия наша область заняла 8 место в России и 1 место среди регионов ПФО», – отметил министр.
 
Важным показателем работы кадровых центров является «Индекс клиентоцентричности», позволяющий оценить, насколько кадровый центр удобен для клиента – от места расположения до качества оказания услуг. По итогам первого полугодия этого года Саратовская область также вошла в ТОП-20 и заняла 18 место по России с результатом 90,27 балла.
 
«Кроме того, для нас очень важно сформировать отношение работодателей к кадровым центрам как к стратегическим партнерам в их кадровой политике. Постоянно находимся в поиске новых форматов работы.  Сегодня кадровые центры «Работа в России» становятся проводниками государственной политики по управлению рынком труда и формированию его сбалансированности», – резюмировал Денис Давыдов.
 