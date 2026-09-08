Саратовская область вошла в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по уровню развития рынка труда

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В расчет брались не только средние зарплаты и комфортность условий труда, но и общая ситуация с занятостью населения, а также то, насколько легко найти работу в конкретном регионе. При максимально возможных 100 баллах результат региона составил 77,20, в прошлом году этот показатель составлял 74,68.О направлениях развития регионального рынка труда и участии в национальном проекте Президента Владимира Путина «Кадры» сегодня доложил на постоянно действующем совещании при Губернаторе Саратовской области министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.За 8 месяцев этого года с помощью специалистов кадровых центров «Работа России» трудоустроились почти 8,7 тысячи человек, что на одну тысячу человек больше, чем за аналогичный период 2025 года.Вовлечение в экономику также достигается через систему быстрого обучения и дополнительного образования по востребованным профессиям лиц определенных категорий. С начала года к обучению по нацпроекту приступили 2,8 тысячи жителей области. До конца года, по предварительной оценке, получат новые компетенции и навыки около 4 тысяч человек.Для трудоустройства студентов и выпускников ведется проект по маршрутизации молодежи на конкретные предприятия региона. В текущем году кадровыми центрами «Работа России» и образовательными организациями области проведено около 150 профтуров на предприятия, профориентационных мероприятий и ярмарок вакансий с участием 6 тысяч человек.Популяризации рабочих профессий, которые наиболее востребованы на региональном рынке труда, способствует Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», участниками этапов которой в этом году стали порядка 14,5 тысячи соискателей и 500 работодателей. Предложения от работодателей получили 7,5 тысячи жителей области.Кроме того, в этом году регион впервые принял участие во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» по четырем номинациям и двум спецноминациям.С 2025 года центры занятости населения стали кадровыми центрами под брендом «Работа в России». Меры государственной поддержки оказываются гражданину, учитывая его конкретные жизненные обстоятельства и потребности.«Благодаря цифровым технологиям и адресному подходу к каждому соискателю и работодателю кадровым центрам удалось в 2,4 раза сократить среднее время трудоустройства граждан – до 48 дней против 115 до модернизации. Количество работодателей, впервые обратившихся в кадровые центры, выросло на 41%: с 3,6 до 5,1 тысячи. Впервые в этом году введен мониторинг и оценка эффективности деятельности кадровых центров по исполнению стандартов деятельности в сфере занятости населения. По итогам полугодия наша область заняла 8 место в России и 1 место среди регионов ПФО», – отметил министр.Важным показателем работы кадровых центров является «Индекс клиентоцентричности», позволяющий оценить, насколько кадровый центр удобен для клиента – от места расположения до качества оказания услуг. По итогам первого полугодия этого года Саратовская область также вошла в ТОП-20 и заняла 18 место по России с результатом 90,27 балла.«Кроме того, для нас очень важно сформировать отношение работодателей к кадровым центрам как к стратегическим партнерам в их кадровой политике. Постоянно находимся в поиске новых форматов работы. Сегодня кадровые центры «Работа в России» становятся проводниками государственной политики по управлению рынком труда и формированию его сбалансированности», – резюмировал Денис Давыдов.