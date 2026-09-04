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Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина  

Новости
Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина  

Подопечные Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов провели солнечный сентябрьский день в одном из знаковых мест региона – Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
 
«Этот современный музей под открытым небом, созданный по самым высоким стандартам, уже давно стал для нас особенным местом, куда хочется возвращаться снова и снова», – рассказали экскурсанты.
 
Прогулка по парку превратилась в настоящее путешествие во времени. Участники поездки неспешно прошли по знаменитому пешеходному кольцу, впитывая атмосферу того исторического дня, когда 65 лет назад здесь, на саратовской земле, приземлился первый космонавт планеты.
 
По словам участников экскурсии, особое впечатление них произвел маршрут «108 минут». Читая на гранитных плитах высеченные цитаты из его переговоров с Землей, каждый невольно проникался величием подвига.
 
«Такие выезды – это не просто прогулки, а возможность прикоснуться к истории, почувствовать гордость за нашу страну и просто насладиться красотой природы. Мы рады, что такие поездки приносят нашим жителям столько ярких эмоций и теплых воспоминаний», – поделились специалисты учреждения.
 
Напоминаем, программа социального туризма направлена на создание условий для полноценной, насыщенной и интересной жизни людей старшего возраста, проект реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента России Владимира Путина «Семья».
 