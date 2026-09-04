Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения

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4, 5 и 6 сентября на фестивале «Укек» в Историческом парке «Россия – Моя история» оживёт средневековый базар: торговцы и ремесленники, товары из дальних стран, шум и краски большого города Золотой Орды.А с 4 по 30 сентября в Саратовском областном музее краеведения вы можете увидеть предметы, которые действительно были частью жизни Укека много веков назад, на выставке находок «Средневековый базар Укека».В экспозиции представлены подлинные находки, обнаруженные за три года исследования средневекового базара Укека — второго известного археологам базара на территории Золотой Орды. Эти вещи расскажут, как был устроен средневековый базар, чем там торговали и как проходили раскопки на Увекском городище.