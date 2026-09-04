4 сентября 2026 ПЯТНИЦА
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Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения

Новости
Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения

 
4, 5 и 6 сентября на фестивале «Укек» в Историческом парке «Россия – Моя история» оживёт средневековый базар: торговцы и ремесленники, товары из дальних стран, шум и краски большого города Золотой Орды.
 
А с 4 по 30 сентября в Саратовском областном музее краеведения вы можете увидеть предметы, которые действительно были частью жизни Укека много веков назад, на выставке находок «Средневековый базар Укека».
 
В экспозиции представлены подлинные находки, обнаруженные за три года исследования средневекового базара Укека — второго известного археологам базара на территории Золотой Орды. Эти вещи расскажут, как был устроен средневековый базар, чем там торговали и как проходили раскопки на Увекском городище.
 