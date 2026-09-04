В Саратове торжественно открылся всероссийский культурно-исторический форум «РОССИЯ.САРАТОВ. КУЛЬТУРА»

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4 сентября в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П.Киселева состоялось торжественное открытие культурно-исторического форума «РОССИЯ. САРАТОВ. КУЛЬТУРА».Масштабное событие, проходящее впервые, объединило ведущих деятелей культуры, науки и искусства со всей России. В Саратов прибыли делегации работников культуры из более 10 регионов Приволжского, Центрального и Южного федеральных округов. В форуме участвуют представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупнейших учреждений культуры России, учёные, деятели театра, музыки, музейного и библиотечного дела, а также блогеры, журналисты и студенты творческих вузов.В торжественной церемонии открытия форума приняли участие: Жанна Алексеева, статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации; Владимир Попов, заместитель Председателя Правительства области; Наталия Щелканова, министр культуры Саратовской области.Прозвучало видео приветствие губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.«Форум «Россия. Саратов. Культура» стал концептуальным шагом для современной российской культуры, призванным сделать культурное богатство Саратовской области общим достоянием страны. Для региона это исторический момент: сегодня Саратов становится «местом силы», задающим смысловые ориентиры всей России. Главная идея форума отражена в его лозунге: «От локального феномена — к общенациональному достоянию», — отметил Владимир Попов.Модератором пленарного заседания выступил Роман Будников — телеведущий «Первого канала», актёр, музыкант, уроженец города Энгельса Саратовской области.В пленарном заседании приняли участие ведущие эксперты культурной сферы России: Вадим Дуда — директор Российской государственной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации; Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству; Тамара Пуртова — директор Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области культуры.С видеообращением к участникам форума обратился Евгений Миронов — художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ.Почетные гости отметили, что форум станет важным событием для всероссийского профессионального сообщества. Два дня работы форума пройдут как «живой архив» достижений региона и творческая лаборатория, где будут обсуждаться новые проекты, современные формы работы с наследием, культурное просвещение и развитие внутреннего туризма.«Программа сформирована вокруг шести направлений, которые названы кодами саратовской культуры: музыкальный, театральный, вербальный, визуальный, духовный, туристический. Вместе они образуют уникальный саратовский культурный код. На площадках ведущих учреждений культуры состоятся экспертные дискуссии, круглые столы, семинары, презентации выставок, творческие встречи и специальные показы. В центре внимания — вклад саратовской музыкальной и театральной школ, литературное наследие, развитие музеев, сохранение исторической памяти, народная культура, археология и туристический потенциал региона», - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Торжественное открытие в Театре юного зрителя транслировалось во все муниципальные районы области. А большая культурная программа объединит жителей и гостей Саратова на концертах, выставках, экскурсиях, интерактивных площадках и фестивалях.