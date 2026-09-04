«Пушкинская карта»: мероприятия не для галочки

просмотров: 141

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева о результатах программы «Пушкинская карта» в Саратовской области:- Пять лет назад мы задумывали проект «Пушкинская карта», чтобы привлечь молодежь в учреждения культуры страны и в конечном счёте сделать культуру органичной частью досуга молодых людей и подростков. За эти пять лет проделана огромная работа — и в техническом плане, и с сотрудниками организаций культуры. Важно было, чтобы мероприятия, которые предлагают наши учреждения по «Пушкинской карте», были не для галочки и могли зацепить такую непростую аудиторию.Как итог: Сегодня в программе участвуют 12,6 тысяч учреждений культуры. За всё время её реализации молодые люди приобрели более 115 миллионов билетов на сумму свыше 57 млрд рублей. Отмечу и результат работы Саратовской области в этом направлении. Ребята активно оформляют Пушкинскую карту и с удовольствием ходят по ней на культурные мероприятия. С 2021 года в Саратовской области молодые люди купили почти 2 миллиона билетов по карте. Отлично работают и учреждения культуры региона.