4 сентября 2026 ПЯТНИЦА
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18:00 | 04 сентября
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17:00 | 04 сентября
Жители Энгельсского дома-интерната посетили Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина  
16:30 | 04 сентября
Выставка находок «Средневековый базар Укека» открылась в музее краеведения
16:02 | 04 сентября
В Саратове торжественно открылся всероссийский культурно-исторический форум «РОССИЯ.САРАТОВ. КУЛЬТУРА»
14:30 | 04 сентября
Девятиклассники региона пишут ОГЭ по математике в дополнительный период
13:30 | 04 сентября
В Саратове увековечили имена участников специальной военной операции
13:20 | 04 сентября
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Девятиклассники региона пишут ОГЭ по математике в дополнительный период

Новости
Результаты экзамена будут известны не позднее 11 сентября.

 
В Саратовской области начался сентябрьский дополнительный период основного государственного экзамена, который продлится до 14 сентября. Сегодня 793 участника, которые не сдавали экзамены в основные сроки либо получили неудовлетворительные результаты, пишут математику – один из обязательных предметов. Для проведения экзамена задействовано 19 пунктов.
 
Работа состоит из двух частей и включает 19 заданий с кратким ответом и шесть заданий с развёрнутым решением. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участникам разрешается пользоваться линейкой и справочными материалами с основными формулами курса математики.
 
Следующие экзамены дополнительного периода ОГЭ пройдут 7 сентября по русскому языку, 10 сентября – по биологии, географии, истории и физике, 14 сентября – по иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. Резервные дни предусмотрены с 21 по 25 сентября.
 