Девятиклассники региона пишут ОГЭ по математике в дополнительный период

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В Саратовской области начался сентябрьский дополнительный период основного государственного экзамена, который продлится до 14 сентября. Сегодня 793 участника, которые не сдавали экзамены в основные сроки либо получили неудовлетворительные результаты, пишут математику – один из обязательных предметов. Для проведения экзамена задействовано 19 пунктов.Работа состоит из двух частей и включает 19 заданий с кратким ответом и шесть заданий с развёрнутым решением. На выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участникам разрешается пользоваться линейкой и справочными материалами с основными формулами курса математики.Следующие экзамены дополнительного периода ОГЭ пройдут 7 сентября по русскому языку, 10 сентября – по биологии, географии, истории и физике, 14 сентября – по иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. Резервные дни предусмотрены с 21 по 25 сентября.